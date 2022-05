"Fintech" Ebury compra brasileiro Bexs Banco

David Brito.

A "fintech" Ebury, anunciou esta segunda-feira, o início do processo de compra de 100% do brasileiro Bexs Banco. Com esta operação, a empresa, sediada em Londres, vai passar a incorporar soluções para as transações internacionais de "e-commerce" no país.A aquisição, que está ainda sujeita a aprovação das autoridades brasileiras, pretende atender de modo digital as empresas que vendem produtos online no Brasil, em especial "marketplaces", aplicações e softwares.Desta junção resulta também a hipótese de abertura de contas noutros países, permitindo que empresas mais pequenas possam transacionar diretamente na moeda de cada mercado, sem necessariamente internalizar os recursos.Sérgio Rial, presidente do Conselho de Administração da Ebury, afirma que "o Bexs é uma empresa mais 'tech' do que 'fin', capaz de aliar soluções escaláveis globalmente a uma profunda 'expertise' em regulação cambial". A parceria com a Ebury "abrirá uma carteira de potenciais clientes em todos os mercados onde o grupo Santander tem presença", refere ainda sobre o banco que detém uma participação maioritária no capital da "fintech".Nos termos do acordo assinado com a Ebury, o CEO do Bexs, Luiz Henrique Didier Jr., continuará à frente das operações no Brasil. O Bexs Banco sediado em São Paulo, realizou operações de câmbio superiores a 20 mil milhões de reais brasileiros (equivalente a cerca de 3,8 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual).A Ebury é responsável por um fluxo anual de 21 mil milhões de dólares (20 mil milhões de euros) em transações entre empresas e tem escritórios na Europa, Ásia, Médio Oriente e América. Em Portugal, a empresa é liderada por