Fundo de Estabilidade da UE emite 7 mil milhões em dívida na primeira ida ao mercado este ano

através da operação que foi dividida em duas partes, o fundo europeu emitiu sete mil milhões de euros em obrigações.



acima da taxa "mid-swap" do euro a cinco anos que serve de referência (2,62), tendo ficado ligeiramente abaixo do "guidance" inicial da operação".





A segunda parte da dívida, de uma linha já existente e cuja maturidade é até 30 de agosto de 2038, consiste na emissão de dois mil milhões em obrigações com um juro de 3,17%. A "yield" ficou 46 pontos base acima da taxa "mid-swap" do euro a 15 anos (2,71), também abaixo do previsto no "guidance".

O Fundo Europeu de Estabilização Financeira foi ao mercado de dívida. Ao todo,A primeira parte contempla uma emissão de 5 mil milhões de euros em obrigações com maturidade em 16 de julho de 2029 e um juro de 2,73%, segundo dados da operação a que a Bloomberg teve acesso.O "spread" final da operação foi de 11 pontos baseEm ambos os casos,. Na dívida com maturidade em 2029, a procura superou os 23,8 mil milhões de euros, enquanto na que finda em agosto de 2038 foi acima de 19,7 mil milhões.A operação foi levada a cabo pelo BNP Paribas, o Bank of America e o JPMorgan.