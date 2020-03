Slyngstad sublinhou, contudo, que esta perda está abaixo dos lucros alcançados em 2019, que ascenderam a 1,7 biliões de coroas norueguesas (143.000 milhões de euros), depois de obter o segundo melhor rendimento dos seus investimentos na história do fundo, criado em 1998.



O valor do fundo era, contudo na quarta-feira de 10,13 biliões de coroas norueguesas (cerca de 860.000 milhões de euros), superior ao registado em finais de 2019, o que se explica pela forte depreciação da coroa norueguesa nos últimos meses.



"É preciso recordar que estamos a trabalhar com um horizonte de 30 anos nos nossos investimentos", disse Slyngstad, que será substituído por Nicolai Tangen, que já chefiou o fundo de investimento da AKO Capital.



Slyngstad tinha anunciado a sua partida há meses, depois de 12 anos no comando do NBIM.



A crise do coronavírus e os baixos preços do petróleo atingiram a economia da Noruega, o principal exportador de petróleo e gás da Europa Ocidental e que regista taxas históricas de desemprego.



Recentemente, o Governo norueguês abriu a porta para à possibilidade de retirar mais dinheiro do que o habitual do fundo em 2021 para enfrentar as consequências da crise.



As regras operacionais do fundo afirmam que o Governo pode usar no máximo 3% do valor do fundo nos orçamentos anuais, embora este limite tenha sido excedido ocasionalmente.

O rendimento dos investimentos do fundo, que coloca as receitas do gás e do petróleo noruegueses no estrangeiro, desceu em média 16,2%, 23% no caso do investimento em ações, o maior do fundo.A perda de valor das ações fez com que estas representem agora 65% da carteira de investimentos e não 70% como é habitual, implicando que o fundo norueguês vá ao mercado para comprar mais destes títulos.