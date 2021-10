Galp aumenta vendas de petróleo, mas diminui produção no terceiro trimestre

Leia Também Galp e Petrobras arrancam produção de projeto no Brasil



Segundo os dados revelados, o indicador de produção "working interest" – que diz respeito à produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, e que inclui todos os custos decorrentes das operações – registou uma descida de 4% face ao terceiro trimestre do ano passado, fixando-se nos 128,2 mil barris por dia.Em agosto, a Galp Energia anunciou que a FPSO Carioca iniciou a produção no campo de Sépia no pré-sal da bacia de Santos, no Brasil. A empresa portuguesa, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, detém 2,4% do consórcio, sendo os restantes 97,6% detidos pela Petrobras, que opera o projeto.

Relativamente ao ramo de gás natural e energia, as vendas de gás natural caíram 18% e as de eletricidade aumentaram 25% em relação ao período homólogo.

A Galp Energia registou um aumento de vendas de produtos petrolíferos no terceiro trimestre deste ano, mas obteve uma diminuição ligeira na produção da matéria-prima, de acordo com o "trading update" comunicado na manhã desta segunda-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).Entre junho e setembro deste ano, a empresa liderada por Andy Brown foi responsável por um aumento de 15% nas vendas de produtos petrolíferos a clientes, face ao mesmo período do ano anterior, e uma subida de 16% em comparação com os três meses anteriores. "Os volumes de produtos petrolíferos beneficiaram do aumento sazonal da mobilidade no verão e da gradual recuperaçãoeconómica na Península Ibérica", justifica a empresa, na mesma nota.