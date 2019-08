Goldman recomenda investir em cotadas dos serviços para sobreviver à guerra comercial

Facebook, Amazon, Microsoft, Walmart e Berkshire Hathaway: estas são algumas das cotadas que o Goldman diz estarem menos vulneráveis ao agravar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, por comparação com as empresas de comércio de bens.

O Goldman Sachs divulgou uma estratégia para ajudar os investidores a protegerem-se contra o impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O banco de investimento defende que o foco deve ser em empresas fornecedoras de serviços, ao invés daquelas cujo negócio está assente em bens.





"Os títulos das cotadas do setor dos serviços têm uma menor exposição ao conflito comercial tendo em conta que têm custos mais baixos com inputs que possam estar sujeitos a tarifas, tal como menos vendas para fora dos Estados Unidos em comparação com as empresas de bens", escrevem os analistas do banco numa nota enviada aos clientes. Outro dos fatores adjuvantes será a inflação, que deverá ser mais forte para o setor dos serviços.