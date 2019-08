Trump fala de "grande violação". China promete não entrar em guerra cambial com os EUA

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

O Banco Popular da China assegura assim que está empenhado em manter a taxa de câmbio do yuan "estável e equilibrada a um nível razoável", referindo que tem "reservas cambiais suficientes" para garantir que consegue atingir esse objetivo. A questão agora é saber qual é esse nível "razoável" num momento em que a divisa chinesa está a cair de forma expressiva e acumula-se a expectativa de maior desvalorização no futuro. Esta queda é justificada pela China como uma reação às "recentes incertezas externas".Para Yi Gang a atual taxa de câmbio fixada nos 6,9 dólares esta segunda-feira, 5 de agosto, é "um nível apropriado" tendo em conta os fundamentos económicos e a procura e oferta do mercado. Apesar da volatilidade, o governador do Banco Popular da China, que é responsável pelo rumo da política monetária da segunda maior economia do mundo, diz estar confiante de que o yuan vai continuar a ser uma divisa forte apesar da flutuação mais recente.O banco central garante que tem "experiência e habilidade" para manter o funcionamento "equilibrado" do mercado cambial e promete que irá aumentar a abertura do setor cambial e o nível de liberalização do comércio e do investimento estrangeiro.Apesar da mensagem oficial que chega de Pequim, há quem não tenha dúvidas de que a flutuação do yuan faz parte da estratégia chinesa para retaliar as últimas tarifas dos Estados Unidos. É o caso do presidente norte-americano, Donald Trump, que reagiu há momentos à queda da divisa chinesa, chamando-lhe uma "grande violação"."A China diminuiu o preço da sua divisa quase para um mínimo histórico", escreveu Trump no Twitter, apelidando essa desvalorização de "manipulação cambial". "Estão a ouvir, Reserva Federal? Esta é uma grande violação que irá enfraquecer bastante a China com o passar do tempo", rematou.