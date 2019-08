Apesar de ameaças de Trump, China tem ferramentas para reagir

Economistas estimam que as possíveis tarifas de 10% sobre mais 300 mil milhões de dólares em mercadorias chinesas podem significar que o ritmo de crescimento testará o piso do intervalo do governo entre 6% e 6,5% este ano - ou até ser mais fraco.

No entanto, um arsenal pesado de opções monetárias e fiscais significa que tanto o governo como o Banco Popular da China têm espaço significativo para responder. As autoridades podem aumentar os gastos ou tentar implementar projetos de infraestrutura para compensar qualquer impacto no emprego. O PBOC também tem um kit de ferramentas de políticas que incluem mais cortes das taxas de juros e outras medidas para estimular os empréstimos.

"Se tais tarifas adicionais fossem impostas, elas pressionariam ainda mais o crescimento na China, mas provavelmente não o suficiente para que Pequim entrasse em pânico", disse Louis Kuijs, economista-chefe para Ásia da Oxford Economics, em Hong Kong.

Sinais contraditórios