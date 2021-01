Goldman Sachs "aposta" no FTSE 100 e no DAX para 2021

O Goldman Sachs perspetiva que os índices britânico FTSE 100 e o alemão DAX vão ter desempenhos acima da média ao longo deste ano, avança a CNBC.





Os mercados europeus começaram o ano com o pé direito, de olhos postos na futura recuperação económica e a braços com os planos de vacinação da covid-19 que se espera que ajudem a um bom desfecho. Mas as novas estirpes e a gravidade da proliferação da pandemia estão a abalar as previsões para o Velho Continente.





O Goldman espera agora uma contração de 0,1% para a zona euro no primeiro trimestre de 2021, e uma quebra ainda maior, de 1,5% no Reino Unido. Contudo, o FTSE 100 é "uma besta muito diferente", afirma um das analistas do banco à CNBC.





O FTSE 100 estará bem posicionado para o que aí vem, na medida em que cerca de 80% das vendas das cotadas deste índice se processam fora do país de origem - e o Goldman espera uma expansão de 6,5% do produto interno bruto mundial, pelo que as empresas do Footsie podem vir a beneficiar.



Por outro lado, o índice britânico apresenta uma grande exposição aos setores financeiro e das matérias-primas, "que podem retornar" em força em 2021.





Na Alemanha, o Goldman olha para o DAX da mesma maneira. Embora não seja um índice tão barato como o FTSE 100, também apresenta "um desconto modesto" em relação à restante Europa e também está bem posicionado para tirar partido da recuperação económica.