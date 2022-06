Goldman Sachs diz que risco de recessão nos Estados Unidos está a ser subestimado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os economistas do Goldman Sachs consideram que os mercados nos Estados Unidos estão a subestimar o risco de uma recessão em 2024 e consideram que a Reserva Federal norte-americana (Fed) deverá adotar uma política monetária mais acomodatícia (dovish) a médio prazo.A Goldman Sachs entende que, apesar de o mercado ter revisto em baixa as expectativas para um novo ciclo de subidas nos juros nos Estados Unidos, está "provavelmente estão a subestimar o risco de recessão" no país em 2024.

O risco de que a inflação permaneça alta ameaça complicar ainda mais os receios de recessão e, com isso, afetar a "inclinação da curva dos juros". Face a isso, recomenda aos investidores para que apostem no achatamento da curva do euro-dólar, nomeadamente nos contratos de março de 2023 e março de 2024.

"Acreditamos que isso deverá funcionar numa série de cenários de início de recessão, com riscos provenientes de uma recessão imediata ou de um ciclo de subida muito prolongado", escreveram, numa nota.





As expectativas são de que a taxa básica da Fed atinja um pico de cerca de 3,6% em março de 2023, o que corresponde a um aumento de cerca de 2 pontos percentuais em relação ao nível atual. O valor compara com os cerca de 4% atingidos há algumas semanas.