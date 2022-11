Governo de Lula vai ditar sentimento da bolsa brasileira. Real deverá manter força

Partilhar artigo



Lula da Silva vai regressar à presidência do Brasil após ter vencido a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras. A reação do mercado ainda é volátil e serão tanto a clareza da transição de liderança como a formação de Governo que vão ditar o sentimento dos investidores.



Já o real brasileiro - que reagiu em baixa na primeira sessão depois do sufrágio - não deverá perder a força que tem tido desde o início do ano. As expectativas são de David Brito, diretor-geral da Ebury Portugal, e Mário Martins, analista da ActivTrades, que discutem em vídeo o futuro da economia brasileira sob nova presidência.