"Grande número" de membros do BCE queria subir mais os juros em dezembro

A par da subida das taxas de juro, o BCE avançou também que iria arrancar com a diminuição dos programas de dívida.

O Banco Central Europeu (BCE) avançou com uma subida de 50 pontos base em dezembro, mas um grande número de membros da autoridade monetária expressou preferência por um aumento de 75 pontos base. A informação consta dos relatos da última reunião do BCE , em meados de dezembro, divulgados esta quinta-feira."Um grande número de membros expressou incialmente uma preferência por aumentar as taxas de juro de referência em 75 pontos base, uma vez que era expectável que a inflação se mantivesse muito alta por demasiado tempo", pode ler-se no documento.O aumento anunciado no passado mêsOs juros da dívida soberana na Zona Euro seguiam a agravar-se após a divulgação dos relatos, com a "yield" das Bonds alemãs a subir 5,6 pontos base para 2,066% e os juros da dívida italiana a crescerem 5,9 pontos base para 3,804%.Notícia atualizada às 14h20