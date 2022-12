Grandes bancos antecipam crise com cortes de custos

A capitalização do Citigroup foi a mais atingida entre os principais bancos americanos, com uma queda de 326,4 mil milhões de dólares este ano.









As inquietações financeiras já chegaram a Wall Street. No centro das atenções estão os grandes bancos de investimento que têm alarmado os investidores com os cortes de bónus e de pessoal, à medida que perdem valor em bolsa.



Os executivos de Wall Street estão a adotar uma postura prudente em relação ao ano que se avizinha com a possibilidade de que os EUA entrem em recessão em 2023 a tornar-se cada ...