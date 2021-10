Greenvolt e EDPR disparam mais de 4% em Lisboa. BCP interrompe rally

Caixa Banco de Investimento (BI). O banco de investimento deu início à cobertura da energética, recém-chegada ao índice PSI-20, com um preço-alvo de 7,50 euros por ação.

A energia brilhou na bolsa de Lisboa, com ganhos superiores a 4% de duas empresas do setor, num dia marcado pela publicação de notas de análise. O índice português PSI-20 valorizou 0,45% para 5.562,21 pontos, com oito das 19 cotadas no verde. Em sentido contrário, o BCP interrompeu a série de ganhos.A Greenvolt valorizou 4,24% para 6,15 euros por ação no dia em que foi alvo, pela primeira vez, da análise doDa mesma forma, a EDP Renováveis avançou 4,04% para 21,12 euros por ação, a EDP subiu 2,93% para 4,64 euros e a REN ganhou 0,97% para 2,60 euros. Apesar disso, o maior ganho foi mesmo dos CTT, que avançaram 4,36% para 4,91 euros.Em sentido contrário, o BCP liderou as perdas, interrompendo assim a série de ganhos que vive há quase duas semanas. O banco liderado por Miguel Maya tombou 4,07% para 0,1628 euros, em reação ao início da cobertura de research doAinda no vermelho, a Novabase caiu 2,07%, a Ibersol recuou 1,7%, a Sonae perdeu 1,36%, a Mota-Engil desvalorizou 1,32% e a Ramada cedeu 1%. Já a Galp Energia deslizou 0,99% para 9,96 euros num dia de variações ligeiras para o preço do petróleo.Lisboa e Madrid foram as praças europeias que escaparam à tendência negativa na Europa, sendo que o espanhol IBEX 35 subiu 0,35%. Entre as restantes bolsas, o dia acabou por ser negativo, apesar da revisão em alta das projeções do FMI para o crescimento económico na Zona Euro (que é visto agora em 5% este ano e 4,3% no próximo).A pesar estiveram preocupações de que o aumento da inflação venha a penalizar a recuperação económica, aliadas a uma crescente repressão regulatória na China. O Euro Stoxx 50 perdeu 0,4%, o britânico FTSE 100 recuou 0,2%, o alemão DAX cedeu 0,3%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,3% e o italiano FTSE MIB deslizou 0,2%.(Notícia atualizada às 17h)