Há países a limitar o “short selling”

Os reguladores de alguns países europeus, como França, Espanha e Itália, estão a banir a entrada de novas posições curtas, ou “short selling”, nas empresas cotadas em bolsa, para impedir que as quedas sejam mais avolumadas, num momento de grande volatilidade nos mercados, devido ao impacto do novo coronavírus.

A francesa AMF (Autorité des Marchés Financiers) impediu cerca de 92 entradas em ações de empresas, enquanto a italiana Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) bloqueou transações em 20 empresas, tendo o belga FSMA (Financial Services and Markets Authority) agido de forma semelhante.





Os reguladores destes três países baniram a entrada de posições curtas na sessão desta terça-feira, dia 17 de março, um movimento que Espanha alargou a um mês.