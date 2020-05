Mas hoje, segundo um comunicado da ESMA, estes países decidiram levantar as restrições. Em Itália, a Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) optou também por voltar a permitir apostas na queda das suas cotadas, mesmo com o prazo desta proibição a terminar apenas no próximo dia 18 de junho.Uma posição curta, ou a descoberto, que precede uma venda a descoberto ("short selling") é uma aposta especulativa na queda dos mercados financeiros, que permite aos investidores ganhar dinheiro com o declínio das cotações dos ativos. Por norma, a existência de uma grande percentagem de posições curtas conduz a quedas nas empresas em questão.Com o regresso da sua negociação, algumas cotadas europeias estão já a ressentir-se. É o caso da austríaca Voestalpine AG, do banco francês Natixis SA e da espanhola Actividades de Construccion y Servicios SA, que hoje estão entre os piores desempenhos no "velho continente".Apesar do levantamento destas restrições, a ESMA continua a obrigar que os fundos de investimento que aumentem ou diminuam a sua percentagem de "short selling" em pelo menos 0,1% continuem a comunicá-lo até ao próximo dia 16 de junho.Em Portugal, a CMVM não avançou com a mesma proibição do que as restantes congéneres europeias.Atualmente, as apostas nas quedas das cotadas portuguesas estão em máximos de um ano e meio, com cinco cotadas com participações a descoberto: BCP, CTT, REN, Nos e Mota-Engil.No entanto, hoje as posições curtas no BCP caíram para mínimos de um mês para os 1,23%, após a norte-americana BlackRock ter anunciado uma redução desse tipo de posição no banco liderado por Miguel Maya de 0,7% para os 0,55%.