Hong Kong convida Saudi Aramco a avançar com oferta pública inicial

O chefe do Governo de Hong Kong convidou a empresa do petróleo e gás natural Saudi Aramco a avançar com uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores da cidade.Segundo o portal de notícias económicas Yicai, John Lee transmitiu a mensagem ao diretor executivo da empresa saudita durante uma visita oficial a Riade, em cuja bolsa de valores a Saudi Aramco realizou a maior IPO de sempre, angariando cerca de 29,4 mil milhões de dólares (27,4 mil milhões de euros) no final de 2019.Pouco depois dessa operação, alguns analistas sugeriram que a empresa estava a preparar-se para uma nova IPO, desta vez num mercado estrangeiro.Durante a visita, o operador da Bolsa de Hong Kong (HKEX), assinou um acordo com a empresa que gere a bolsa de valores de Riade (Tadawul), o que pode abrir caminho para um possível IPO da Saudi Aramco na região administrativa especial chinesa, de acordo com especialistas citados pelo diário South China Morning Post.