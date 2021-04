Horta Osório em mais uma missão de salvamento

O gestor português assume este sábado, 1 de maio, o cargo de “chairman” do Credit Suisse. Depois de dar uma segunda vida a uma instituição “à beira da morte”, terá agora um novo desafio pela frente: recuperar a confiança dos acionistas e do mercado no banco suíço.

Horta Osório em mais uma missão de salvamento









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.