Investimento da Tesla em bitcoins valorizou mil milhões de dólares

Musk é um confesso admirador das criptomoedas em geral, e da bitcoin muito em particular. Há duas semanas

, alterou a sua biografia na rede social Twitter para a "hashtag" Bitcoin, dando boleia a um pico de procura por esta altura.

Recentemente tem estado envolvido numa grande corrida a uma moeda digital que começou como um "meme" na internet, chamada dogecoin. Depois de vários "tweets" do empresário a elogiar esta criptomoeda, a procura foi tanta que agora negoceia também em máximos históricos.

A dogecoin tem como inspiração o meme "doge", que retrata a raça japonesa Shiba Inu, e foi criada em 2013 como brincadeira em alusão ao mesmo, mas as subidas nos mercados já são caso sério. A moeda está a cotar nos 0,083745 dólares, de acordo com o site CoinMarketCap, atingindo o patamar mais alto de sempre, numa altura em que tem ganhado algum mediatismo.

A Tesla, fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk, viu o seu investimento em bitcoins valorizar cerca de mil milhões de dólares em apenas duas semanas, de acordo com uma nota de análise da Wedbush Securities, assinada pelo analista Daniel Ives, durante o fim de semana.Segundo Ives, a Tesla está a caminho de "lucrar mais" através dos seus investimentos em bitcoin do que através da venda dos carros elétricos, o principal negócio da empresa, no ano passado, depois de a empresa ter anunciado a 8 de fevereiro que tinha adquirido 1,5 mil milhões de bitcoins como parte do plano de investimento. Na nota de análise, Ives não explicou os passos do seu cálculos, mas tendo por base o preço da bitcoin a 31 de janeiro (34.793,45 dólares por unidade) e o máximo intradiário atingido a 20 de fevereiro (57.487,03 dólares), quando esta nota foi publicada, a subida terá sido de 65%, aproximadamente.Se tivermos em conta os 1,5 mil milhões investidos, poderemos estar a falar de uma valorização absoluta de 975 milhões de dólares."Embora o investimento em bitcoin seja um espetáculo à parte para a Tesla, foi claramente um bom investimento inicial", diz o analista, que espera agora que mais empresas possam vir a seguir os passos de ELon Musk.