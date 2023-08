Será este o fim do sonho da classe média chinesa?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A China está (novamente) a gerar preocupações nos mercados financeiros. O risco de uma falência no mercado imobiliário com um impacto ainda maior do que a Evergrande, o crédito em queda e a desilusão económica estão a criar uma tempestade perfeita que faz temer o efeito contágio internacional. A exposição dos fundos de investimento portugueses é marginal, mas o setor admite que um agravamento da situação pode ter repercussões também em Portugal.