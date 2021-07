IPO da Zomato atinge 1,3 mil milhões de dólares no primeiro dia. É a maior oferta da Índia em 2021

Leia Também Com 38 anos, fundador do TikTok mira fortuna de 60 mil milhões

A Zomato, que está num processo de IPO (oferta pública inicial) que terminará esta sexta-feira, viu a procura por títulos da empresa superar a oferta disponível no primeiro dia. O unicórnio indiano, que criou um serviço de entrega de refeições, tinha disponíveis cerca de 719,2 milhões de ações, mas a procura atingiu um volume de 749 milhões.Em informação inicialmente divulgada ao regulador de mercado indiano, a Zomato apontava que este IPO poderia chegar aos 1,1 mil milhões de dólares, com o preço das ações a variar entre as 72 e os 76 rupias, entre 97 e 1,02 dólares por título. A operação, que é já a maior do mercado indiano este ano, coloca a Zomato numa avaliação próxima dos 8 mil milhões de dólares.Com a oferta totalmente subscrita no primeiro dia de IPO, os analistas apontam que este é um voto de confiança no ecossistema indiano de startups, que já criou vários unicórnios (empresas com valor de mercado acima de mil milhões de dólares). Além disso, algumas das startups receberam milhões de dólares em investimento, em alguns casos com o apoio de gigantes como a Softbank ou a Berkshire Hathaway de Warren Buffett.Os analistas citados pela Bloomberg apontam que os desenvolvimentos ligados ao IPO da Zomato poderão abrir caminho para outros dois unicórnios indianos fazerem a estreia em bolsa, como o caso da aplicação de pagamentos Paytm ou a retalhista do segmento de cosmética Nykaa.Criada em 2008, por Deepinder Goyal e, a Zomato fez correr tinta em janeiro do ano passado ao comprar a operação da rival Uber Eats no mercado indiano, naquela que foi mais uma saída da tecnológica norte-americana no mercado asiático. Através do negócio, a Uber passou a deter uma participação de 9,99% na Zomato.A empresa tem também investidores de relevo, como Jack Ma, o multimilionário chinês responsável pelo Ant Group.Com cinco mil empregados, a Zomato está presente em vários mercados internacionais, com presença em 525 cidades. Presente também em Portugal, por cá a empresa começou pelas reviews e comentários a restaurantes, mas mais tarde apostou também nas entregas ao domicílio.