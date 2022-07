IPO de Ant Group novamente adiado. Jack Ma quer ceder controlo

O empresário chinês Jack Ma planeia ceder controlo do Ant Group, o que iria atrasar ainda mais o lançamento de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), avança o Financial Times (FT). O recuo de Ma acontece depois de Pequim ter impedido a IPO durante quase dois anos, exigindo uma reestruturação das operações do grupo. Como resultado, Ma quase desapareceu do espaço público.



O processo de "retificação" acompanhado pelo banco central chinês forçou o Ant Group a alterar o negócio através da venda de participações, incluindo a empresas estatais, nas unidades com melhores resultados e também da redução de algumas operações.





Há vários anos que Ma pondera abrir mão do Ant Group, tendo abordado o assunto no ano passado junto dos reguladores, diz o FT, citando pessoas conhecedoras do assunto. Mas para isso acontecer, o fundador da Alibaba teria de adiar a IPO por pelo menos um ano e potencialmente por três, dependendo da decisão tomada sobre a venda de ações. As empresas têm de esperar até três anos para entrar na bolsa da China continental, se forem feitas alterações aos acionistas – em Hong Kong é apenas preciso esperar um ano.





O Wall Street Journal, que avançou primeiro os planos de Jack Ma, diz que o Ant Group informou os reguladores da mudança iminente, na sua candidatura para transformar o grupo numa ‘holding’ financeira – candidatura que foi feita no início deste ano e que ainda não foi aprovada.





A suspensão da IPO do Ant Group em novembro de 2020 gerou uma onda de "repressão regulatória" sobre os grupos tecnológicos chineses, que incluiu milhares de milhões de euros em multas à Alibaba, por não cumprir regras antimonopólio na divulgação de transações, e a exigência que a Didi abandonasse os planos de entrar na bolsa norte-americana.





O cenário forçou Ma, o empresário mais conhecido da China, a recuar da vida pública. Até a sua universidade de economia deixou de poder aceitar inscrições de alunos.