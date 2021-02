Irmão mais novo de Musk vende 25,6 milhões de dólares em ações da Tesla

Kimbal Musk, o irmão mais novo de Elon Musk - dono da Tesla e da Space X - vendeu um total de 25,6 milhões de dólares em ações da fabricante de automóveis elétricos, de acordo com o relatório da SEC (Securities & Exchange Commission), o regulador do mercado norte-americano.No total, Kimbal Musk vendeu 30 mil ações da Tesla no dia 9 de fevereiro a um preço médio de 852,12 dólares cada, segundo o comunicado. Na sessão seguinte (quarta-feira), a cotação da empresa automóvel caiu 5,3% para os 804,82 dólares.

O irmão de 48 anos de Elon Musk aproveitou o facto de a Tesla ter valorizado 743% no ano passado e mais 14% este ano para lucrar com as suas ações.De acordo com a Bloomberg, Kimbal Musk passa agora a deter quase 600 mil ações da empresa, avaliadas atualmente em 483 milhões de dólares, o que equivale a uma posição de 19,6% na empresa.Recentemente, a Tesla voltou a estar nos radares depois de ter anunciado a compra de 1,5 mil milhões de dólares de bitcoins , como parte da nova política de investimento atualizada em janeiro deste ano."A Tesla investiu uma total de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin de acordo com a sua política e pode vir a adquirir e manter ativos digitais de tempos a tempos. Para além disso, a Tesla espera começar a aceitar bitcoin como forma de pagamento pelos seus produtos/carros no futuro", dizem os analistas da Wedbush, numa nota.Acrescentam que "esta ação pode dar mais 'momentum' às ações da Tesla já que mais investidores vão começar a avaliar a sua exposição a bitcoin/criptomoedas como parte da avaliação da empresa".Musk é um confesso admirador das criptomoedas em geral, e da bitcoin muito em particular. Há duas semanas, alterou a sua biografia na rede social Twitter para a "hastag" Bitcoin, dando boleia a um pico de procura por esta altura.