Itália volta ao centro do furacão: Juros sobem mais de 15 pontos e bolsa desce 1%

Reuters

Dois responsáveis políticos da Liga foram escolhidos para liderar duas comissões de Finanças. Os dois eurocépticos, Claudio Borghi e Alberto Bagnai, vão liderar a Comissão de Orçamento, no Parlamento, e a Comissão das Finanças, no Senado.

A reacção dos investidores não se fez esperar, provocando subidas dos juros do país, no mercado secundário, e quedas na bolsa. O índice bolsista italiano está a perder 1,23% para 21.849,34 pontos. Já a taxa de juro associada à dívida italiana a 10 anos está a subir 15,2 pontos base para 2,701%. Nos prazos mais curtos, como a dois e cinco anos, as subidas rondam os 25 pontos.

Os dois políticos têm, segundo o Financial Times, sido muito críticos em relação à permanência de Itália na Zona Euro, especialmente após a crise financeira que assolou itália em 2011. Borghi e Bagnai têm também tecido duras críticas às restrições orçamentais impostas pela União Europeia.

"O objectivo de equilibrar o orçamento tem destruído a nossa economia", sublinhou Bagnai em declarações à Reuters no início do ano.

Os cargos assumidos pelos dois responsáveis têm poder para acelerar ou travar legislação e emendas, salienta a Reuters.

"Apesar de não ser claro quão proeminente será o seu papel, as suas visões sobre o euro são muito claras", o que provocou reacções negativas no mercado, salienta o estratega da Mizuho, Antoine Bouvet, em declarações à Reuters.