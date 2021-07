Jogos Olímpicos de Tóquio: Os metais de que são feitas as medalhas do pódio

As medalhas recebidas pelos atletas que vão ao pódio têm um valor mais elevado este ano do que na edição de 2016 no Rio de Janeiro, dado que entretanto as cotações dos metais aumentaram em bolsa.

Jogos Olímpicos de Tóquio: Os metais de que são feitas as medalhas do pódio









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.