Portugal deverá pagar juro abaixo de 3% na primeira emissão de dívida do ano

Portugal está no mercado de dívida para uma emissão de Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos, a primeira operação do ano.





O "spread" final da operação será de 40 pontos base acima da taxa mid swap do euro a dez anos – que neste momento está nos 2,529% - ligeiramente abaixo do prémio indicativo de 41 pontos base aquando da abertura do livro de ordens, segundo os dados disponibilizados pela Bloomberg, tendo por base fontes conhecedoras da operação.





Assim, face ao atual valor da taxa "mid swap" do euro a 10 anos mais o spread, o juro pago pela República deverá rondar os 2,9%.





O cupão é anual, sendo o primeiro um "short coupon", ou seja, o primeiro cupão é pago ligeiramente antes do prazo estipulado, sendo os restantes pagos anualmente.





A procura já se cifra em 14,7 mil milhões, de acordo com o livro de ordens citados pela Bloomberg. Para já a Bloomberg, não indica qual o montante indicativo pretendido pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP nesta emissão sindicada de dívida.



Para a operação foi contratado um sindicato bancário que inclui o BNP Paribas, CaixaBI, Citi, Credit Agricole CIB, JPMorgan e Santander.



Esta emissão vem cumprir a tradição da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, que no início do ano costuma recorrer ao mercado para uma emissão sindicada de dívida. Em 2023, a primeira grande operação do ano, o IGCP emitiu



As obrigações colocadas devem vencer a 20 de outubro de 2034.



A "yield" da dívida pública portuguesa com maturidade a dez anos no mercado secundário agrava-se 5,5 pontos base para 2,704%.



Esta venda de OT emissão acontece depois de ter sido publicada uma resolução do conselho de ministros que autoriza o IGCP a emitir obrigações até ao

De acordo com o programa de financiamento da agência liderada por Miguel Martín,

