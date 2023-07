Kering dá início a ciclo de fusões e aquisições no segmento de luxo

A atividade das fusões e aquisições no setor do luxo poderá aumentar este ano, com a boa gestão das empresas do setor a robustecer o dinheiro que conseguiram guardar em caixa. As maiores transações podem chegar já este semestre.



Reuters Mariana Ferreira Azevedo 09:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A atividade das fusões e aquisições no setor do luxo poderá aumentar este ano, com a boa gestão das empresas do setor a robustecer o dinheiro que conseguiram guardar em caixa. As maiores transações podem chegar já este semestre.



... ... Saber mais Kering

Kering dá início a ciclo de fusões e aquisições no segmento de luxo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Kering dá início a ciclo de fusões e aquisições no segmento de luxo O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar