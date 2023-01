La Caixa já detém 5% da Sonae

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O catalão La Caixa reforçou a sua participação no capital social da Sonae, indicou esta terça-feira a empresa liderada por Cláudia Azevedo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O La Caixa passou de uma posição de 2,01% para 5,01%, informa o documento.A aquisição ocorreu na passada sexta-feira, dia 27 de janeiro.A Efanor, "holding" da família Azevedo é o maior acionista da Sonae, detendo 53% do capital.