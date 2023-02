Clube dos Pequenos Acionistas considera "injusto" o preço da OPA sobre Sonaecom

A Maxyield explica que é "contra o baixo preço da oferta no montante de 2,5 euros por ação" e adianta que "o valor contabilístico da ação se encontra em torno de 4,5 euros por ação", sendo, por isso, "incompreensível o montante que a Sonae pretende pagar pela aquisição das ações".



Maxyield, Clube dos Pequenos Acionistas, considera "injusto o preço da OPA da Sonae sobre a Sonaecom e recomenda aos seus associados que não vendam as ações da Sonaecom". É este o título de uma nova enviada às redações e assinada pelo presidente do clube, Carlos Alberto Rodrigues.A Maxyield explica que é "contra o baixo preço da oferta no montante de 2,5 euros por ação" e adianta que "o valor contabilístico da ação se encontra em torno de 4,5 euros por ação", sendo, por isso, "incompreensível o montante que a Sonae pretende pagar pela aquisição das ações". "





Neste contexto, a Maxyield não considera justo o preço oferecido e é sua convicção de que deve ser considerado não equitativo à luz do direito aplicável", pode ler-se no documento.quer o anúncio preliminar da OPA, quer o relatório de 4 de janeiro de 2023 do conselho de administração da Sonaecom sobre as condições da oferta e sobre o projeto de prospeto a enviar à CMVM, omitem totalmente o valor contabilístico da ação e as razões de um preço muito inferior ao registado nas suas contas, numa evidente subtração de valor aos pequenos investidores".O clube aguarda que "a CMVM se pronuncie, na convicção que serão salvaguardados os direitos dos acionistas minoritários e o tratamento justo dos investidores" e recomenda que os seus associados não vendam as ações da Sonaecom, "sendo que daí não resulta nenhum prejuízo em caso de eventual aquisição protestativa na sequência de OPA cujo processo por ora não se dá por adquirido, pois a Sonae não dispõe, presentemente, de 90% do capital para proceder ao domínio total da Sonaecom".No final de janeiro, também a JB Capital emitiu uma nota de "research" que referia que a oferta pública de aquisição da Sonae sobre a Sonaecom não era "atrativa" para os acionistas minoritários.