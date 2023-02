Contacto da Sonae vai recrutar 94 jovens talentos e pagar acima da média

Em 1986, ano de entrada de Portugal na União Europeia, a Sonae tornou-se pioneira num mercado até então virgem em programas de "trainees", com o lançamento de uma iniciativa que se propunha recrutar jovens que haviam terminado a sua formação superior e procuravam uma oportunidade para integrar o mercado de trabalho.

Idealizado por Belmiro de Azevedo, líder emblemático (já falecido) do universo empresarial sediado na Maia, que um dia disse que "na Sonae, ou se é líder ou candidato a líder", o Programa Contacto lança agora sua 38.ª edição, que pretende este ano proporcionar a um número recorde de 94 candidatos a oportunidade de iniciarem a sua carreira profissional no maior grupo privado português.

Integrando a Sonae e a Sonae Arauco, o Programa Contacto visa "criar futuros líderes, valorizando a individualidade de cada um e fomentando a diversidade", tendo em 2023 como lema "’Own your Journey’, numa alusão ao espírito proativo e empreendedor que se pretende estimular nos candidatos".

"Para desenvolver todo o seu potencial, os jovens irão iniciar a sua carreira profissional através de um percurso personalizado, com mentoria, ‘networking’ e contacto com líderes dos negócios, bem como uma remuneração superior à do nível de entrada na carreira geral de técnico superior", realça a Sonae, esta terça-feira, 28 de fevereiro, em comunicado.

"Queremos estar ao lado dos jovens e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. O Programa Contacto proporciona uma experiência diferenciadora desenhada para promover o seu crescimento enquanto futuros líderes, tirando partido do nosso ecossistema e dando acesso a experiências diversas e enriquecedoras", enfatiza João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae.

"A Sonae está comprometida com a melhoria da qualidade do emprego jovem em Portugal e, como tal, este ano temos um número recorde de oportunidades em aberto, com condições que valorizam os jovens em início de carreira. Estamos entusiasmados por contar com o contributo de todos para nos desafiarem e fazerem a diferença", remata o mesmo administrador do grupo liderado por Cláudia Azevedo.

Candidaturas até 24 de março, admissões em maio e Setembro

O Programa Contacto destina-se a jovens finalistas ou recém-graduados de licenciaturas e mestrados das várias áreas de formação, nomeadamente Tecnologias de Informação, Computação, Engenharias, Matemática, Estatística, Análise de Dados, Gestão, Economia, Finanças, Marketing, Comunicação, entre outras, com os desafios a decorrerem em áreas como o retalho alimentar, a eletrónica, os serviços financeiros e a indústria.

"Após a candidatura, serão convidados a participar num conjunto de provas online gamificadas, que avaliam a sua correspondência ao perfil pretendido para o programa e aos valores da Sonae", sendo valorizados perfis "com espírito empreendedor e grande vontade de aprender e de criar impacto, bem como características como a curiosidade, criatividade, pensamento analítico e espírito colaborativo", sinaliza o grupo maiato.

Posteriormente, será selecionado um grupo de candidatos para participar no "assessment", que decorre durante o mês de abril e conta com diferentes etapas.

"Primeiro acontecerão ‘pitch interviews’ online, com a realização de apresentações a um painel de jurados da Sonae. Depois existirá o ‘meet-up & final interview’, um dia dedicado a ‘networking e entrevistas que decorre em formato presencial na sede da Sonae. E, por fim, o ‘match’, ou seja, a seleção de oportunidades com base nas preferências dos candidatos e ‘business leaders’, que participam ativamente no processo de escolha, privilegiando a empatia e a correspondência entre o perfil do candidato e a oportunidade em causa", explica a Sonae.

A entrada dos jovens talentos selecionados ocorrerá em maio ou setembro, "consoante a sua disponibilidade e os projetos em que forem inseridos".

A Sonae destaca que, "ao longo do seu percurso os jovens têm acesso a formação e contam com o acompanhamento dos ‘business leaders’, para garantir a integração nas equipas, o desenvolvimento das suas competências e as condições para contribuírem com novas ideias, soluções e projetos, bem como da equipa do Programa Contacto, para que a experiência evolua de acordo com as suas expectativas".

No final do programa, conclui, "os jovens talentos têm a oportunidade de prosseguir a sua carreira nas empresas Sonae".

Os interessados devem registar-se em http://sonaecontacto.pt/ até 24 de março.