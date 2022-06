Lagarde confirma subida de juros como estratégia anti-crise

Leia Também Europa não irá enfrentar nova crise da dívida, assegura líder do Eurogrupo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, confirmou esta segunda-feira a intenção de subir as taxas de juro em julho e setembro, evidenciando que as preocupações com as tensões nos mercados financeiros não vão levar a desvios no combate à inflação.Lagarde falou depois de uma reunião de emergência, na semana passada, em que a autoridade monetária acelerou os trabalhos para a criação de um instrumento para defender a integridade da zona euro. "Queremos aumentar as taxas de juro diretoras em 25 pontos base na nossa reunião de política monetária de julho" e voltar a aumentar em setembro, afirmou perante os deputados da União Europeia.Lagarde descreveu a decisão de desenvolver uma medida anti-crise como algo que vem confirmar o anterior compromisso em manter a inflação controlada.O novo instrumento 'anti-fragmentação' deverá envolver a compra de dívida de nações mais endividadas, mas os pormenores são ainda escassos. A medida deverá ser finalizada antes da próxima reunião do conselho do BCE, que se realiza nos dias 20 e 21 de julho, de acordo com a Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do assunto.Martins Kazaks, membro do conselho do BCE, disse em entrevista que o Banco Central Europeu vai estar "muito atento" para perceber se é preciso agir, mas sublinhou que é necessário saber viver com a crescente volatilidade dos mercados financeiros, numa altura em que chega ao fim um longo período de taxas de juro negativas.O BCE reviu em baixa as previsões de crescimento para este ano e para o próximo durante a reunião de junho, ao mesmo tempo que antecipou uma inflação significativamente mais rápida, com o aumento dos custos da energia e dos alimentos. Nos comentários desta segunda-feira, Lagarde indicou ainda que os salários estão a mostrar sinais de ligeiro aumento. "A subida dos salários começou a notar-se, ainda que se mantenha moderada. Esperamos que o crescimento salarial negociado aumente ligeiramente em 2022, e que depois se mantenha em níveis acima da média para um horizonte de projeção, impulsionado por mercados laborais apertados, aumentos nos salários mínimos e alguns efeitos de compensação das altas taxas de inflação", explicou.A presidente do BCE expressou ainda confiança que a economia europeia possa continuar a crescer apesar dos efeitos da guerra na Ucrânia. "A agressão injustificada da Rússia contra a Ucrânia está a afetar severamente a economia da zona euro e a perspectiva está ainda envolta em muita incerteza. Mas foram adotadas medidas para a economia continuar a crescer e recuperar mais a médio prazo", garantiu.