Ferramenta anti-crise do BCE pode ser compensada com venda de dívida mais antiga

O encontro aconteceu no seguimento de um agravamento expressivo dos juros das dívidas soberanas da Zona Euro. Países como Portugal ou Itália viram as "yields" dispararem para máximos de vários anos, superando os 3% e 4%, respetivamente.



"A pandemia deixou vulnerabilidades duradouras na economia da Zona Euro que estão de facto a contribuir para a transmissão desigual da normalização da nossa política monetária entre as várias jurisdições", sublinhou o banco central sobre a situação.



A implementação de uma nova estratégia anti-crise pelo Banco Central Europeu (BCE) que envolva compra de dívida poderá levar à venda de outros ativos para que as novas aquisições não impeçam o objetivo de travar a inflação, segundo explicam fontes familiares com o assunto à Bloomberg.Os decisores de política monetária estarão determinadores em neutralizar as intervenções no mercado de dívida por forma a não exacerbarem as pressões inflacionistas, de acordo com as mesmas fontes. O BCE está a trabalhar numa nova ferramenta que pretende ter pronta a tempo do encontro de 21 de julho, no qual é esperado que anuncie a primeira subida de juros em mais de uma década.A presidente Christine Lagarde convocou esta quarta-feira uma reunião de emergência do Conselho do BCE , que decidiu avançar com medidas para travar a turbulência nos mercados europeus de dívida. Vai flexibilizar o reinvestimento dos montantes da dívida comprada no âmbito do programa pandémico que for atingindo as maturidades e acelerar a criação deste novo instrumento "anti-fragmentação".Os decisores políticos explicaram que mandataram "os comités relevantes do Eurossistema em conjunto com os serviços do BCE para acelerarem a completude do desenho do novo instrumento anti-fragmentação para a consideração do Conselho do BCE".