Lesados do BES temem perder direitos com fim das comissões

Ao fim de quase uma década, os lesados do Banco Espírito Santo (BES) e do Banif - Banco Internacional do Funchal vão ter a possibilidade de deixar de pagar comissões bancárias pelas ações e obrigações falidas. A mudança, que foi introduzida com o novo Código de Valores Mobiliários, traz um alívio há muito pedido pelos investidores. No entanto, os lesados do BES temem que possam vir a perder direitos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...