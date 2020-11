Liderança isolada do Sporting leva ações a dispararem 10%

O Sporting segue isolado no topo da tabela da classificação da liga portuguesa de futebol pela primeira vez em quatro anos. Nos mercados, os investidores parecem aplaudir, ao registar-se uma valorização de 10% nas ações.

Com mais um ponto que as águias, os leões sentam-se sozinhos no primeiro lugar pela primeira vez desde setembro de 2016, ou seja, no início da temporada, quando o treinador era Jorge Jesus. Na altura venceram os primeiros quatro jogos e, sendo a única equipa a conseguir este feito, ficaram na frente.





Fora dos campos, o Sporting segue na terceira sessão bolsista consecutiva de ganhos, e dispara hoje 10% para os 88 cêntimos, o maior salto desde junho. Foram negociadas 5.000 ações, quase cinco vezes acima da média de seis meses de 1.134 títulos trocados por dia. Desde o início do ano, o clube conta uma valorização de 15,03%.





No sentido contrário, após a derrota de segunda-feira à noite no Estádio do Bessa, vai o Benfica. Os encarnados reforçam o vermelho e descem 1,14% para os 2,61 euros, embora apenas 30 títulos tenham sido negociados – que comparam com uma média diária de 2.836.