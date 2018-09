Reuters

O Lloyds Banking Group, liderado pelo banqueiro português António Horta Osório, prepara-se para ser o primeiro banco comercial a emitir dívida indexada à Sonia. Ou seja, à substituta da Libor, uma taxa interbancária que foi alvo de manipulação por parte de vários traders."Estamos entusiasmados por sermos o primeiro banco a considerar este tipo de transacção", afirmou Peter Green, responsável pelas obrigações do Lloyds, citado pela Bloomberg. A emissão de dívida deverá acontecer já esta semana.O Lloyds será, assim, o primeiro banco comercial a avançar com a emissão de dívida indexada à Sonia (substituta da Libor), depois de o Banco Europeu de Investimento ter realizado uma operação semelhante em Junho. A instituição financeira liderada por Horta Osório vai replicar esta emissão, que os bancos demoraram um ano a preparar devido à complexidade do processo.A Libor é usada, por exemplo, na definição das taxas do crédito à habitação e empréstimos para estudantes. No ano passado, Andrew Bailey, líder da britânica Financial Conduct Authority, disse que o apoio do mercado à Libor já não era "suficientemente activo" para determinar uma taxa fiável e que as autoridades pretendiam substitui-la a partir de 2021 . Nesse sentido, era necessário encontrar alternativas.A substituição da Libor pela Sonia acontece depois de a primeira ter sido envolvida em vários casos de corrupção. Em 2012, Tom Hayes, antigo corrector do UBS Group e do Citigroup, foi acusado pelas autoridades norte-americanas de ter manipulado a Libor. Tornou-se, desde então, o principal rosto deste caso de crime de mercado. Hayes recebeu uma pena de prisão de 14 anos.