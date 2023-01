LVMH e Michelin entre as ações europeias mais atrativas do ano para a JPMorgan AM

Apesar da perspectiva de recessão moderada em 2023, o mercado de ações na Europa ainda pode oferecer boas oportunidades aos investidores que pensam no longo prazo, de acordo com os especialistas da JPMorgan Asset Management. Tanto a LVMH como a Michelin estão entre as preferidas para as ações. Já no mercado de dívida, os bancos europeus também se destacam.

...