Maior bolsa de criptomoedas prevê lucro de mil milhões na crise

A Binance projecta um lucro entre 500 milhões e mil milhões de dólares em 2018, de acordo com o seu CEO. As receitas do primeiro semestre foram de cerca de 300 milhões de dólares, revelou Changpeng Zhao numa entrevista. A média da rotatividade diária na sua sede, que abriu há um ano, é de aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares e a Binance agora tem 10 milhões de utilizadores, afirmou.

Os números de Zhao mostram que algumas bolsas de criptomoedas estão a prosperar apesar da queda dos activos digitais, em que a bitcoin perdeu 52% do seu valor este ano num momento em que alguns compradores se retiram do mercado, há ataques informáticos reiterados e órgãos reguladores aumentam o seu controlo.

A Binance, que teve desentendimentos com as autoridades do Japão e de Hong Kong, planeia permitir em breve que clientes das sedes do Uganda, Bermudas e Malta convertam os seus tokens virtuais em moedas fiduciárias, como o euro, porque pretende aproveitar o seu rápido crescimento.

Zhao tinha dito anteriormente que a Binance tinha dois milhões de utilizadores no início do ano. Em Julho de 2017, criou a sede que abriu 11 dias depois de ter angariado 15 milhões de dólares numa oferta inicial de moedas. Quando o frenesi das criptomoedas atingiu o pico no final do ano passado, a bolsa chegava a gerir 11 mil milhões de dólares em transacções por dia.

