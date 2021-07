Leia Também Reguladores fecham porta à Binance, mas deixam brecha

Mas, apesar de os reguladores nestas geografias estarem a fechar a porta a esta corretora, os investidores continuam a conseguir olhar pelo buraco da fechadura.



O que não significa que os utilizadores não possam continuar a usar o site global, o binance.com, para investir em criptoativos, como explicou a empresa, em declarações ao Negócios feitas na semana passada. Até porque este site está registado em nome do Binance Holdings, com sede nas Ilhas Caimão. A lista de países que negaram autorizações a subsidiárias que pertencem à casa-mãe Binance Holdings – como a Binance Markets Limited, em Londres – tem aumentado. Ao Reino Unido junta-se Canadá, Singapura e Japão.

A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de transações, alertou os seus clientes que suspendeu os depósitos em euros através de transferência bancária para a sua plataforma, devido a "fatores fora do seu controlo".No mesmo e-mail que foi enviado a todos os clientes, e a que o Negócios teve acesso, a empresa afirma que esta suspensão entra em vigor a partir das 09:00 horas de amanhã, quarta-feira, dia 7 de julho, e não indica se vai ou não ser revertida.A corretora alerta ainda que "qualquer depósito via SEPA que se realize entretanto será devolvido com o prazo de 7 dias úteis". Mais indica que os clientes "poderão continuar a fazer depósitos de euros e/ou a comprar criptomoedas através de cartões de débito ou crédito na Binance".Ontem, o britânico Barclays anunciou que ia congelar todas as transferências dos seus clientes feitas de e para a Binance, depois do alerta do regulador do país, a FCA (Nas últimas semanas, o escrutínio tem aumentado de tom sobre a Binance.