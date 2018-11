Mário Centeno: É preciso reduzir a pressão para ganhos rápidos nos investimentos

A pressão por ganhos elevados e rápidos deve ser evitada, passando a privilegiar-se uma abordagem de investimento sustentável. Quem o diz é o ministro das Finanças português, que argumenta que o tema da sustentabilidade tem de passar a ser o modelo privilegiado e é necessário garantir que quem utiliza a "marca verde" realmente cumpre os critérios exigidos.

"É preciso direccionar o capital para o investimento sustentável", argumentou esta manhã na conferência anual da CMVM. Num evento em que o investimento sustentável é o tema central, Mário Centeno alertou para os riscos associados a investimentos que privilegiam ganhos elevados e rápidos, adiantando que é preciso reduzir os investimentos especulativos.

O governante lembrou ainda os resultados de más práticas por parte de empresas no passado, com custos para os investidores e para os contribuintes. Assim, Mário Centeno acredita que o caminho é incentivar investimentos em empresas que aplicam bons modelos de governação, preocupados com a sustentabilidade.

Cabe, porém, ao sector financeiro desenhar projectos verdes, à medida das exigências dos investidores, cada vez mais atentos a estas temáticas. A emissão de obrigações verdes é um exemplo. Mas, de modo a não comprometer estes produtos, o ministro defende a necessidade de "prevenir a utilização abusiva da marca verde".

Do lado dos decisores e dos reguladores, Centeno apela à introdução "da noção tempo como factor essencial no processo de decisão do investimento", uma vez que estes investimentos sustentáveis devem privilegiar uma abordagem de longo prazo. Por outro lado, o ministro das Finanças desafiou o regulador a aumentar a consciência dos investidores, colocando o tema da sustentabilidade financeira na agenda do plano nacional de formação financeira.