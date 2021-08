Martifer atinge máximos de sete anos após quadruplicar lucros

Há sete anos que a Martifer não valia tanto em bolsa. O grupo sediado em Oliveira de Frades está a reagir em alta ao anúncio de que encerrou a primeira metade deste ano com lucros de 5,8 milhões de euros , quase quadruplicando o resultado líquido de 1,5 milhões obtido no mesmo período do ano passado.

A Martifer, que gera nos mercados externos mais de 80% da faturação, apresenta uma carteira de encomendas robusta, atingindo os 512 milhões de euros, sobretudo na construção metálica e na indústria naval, dos quais 23% a executar este ano e os restantes 77% nos anos seguintes.





Já o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) quase duplicou para 12,6 milhões de euros face há um ano, "com todos os segmentos operacionais a apresentar EBITDA positivo", realça a empresa liderada por Pedro Duarte, no comunicado enviada esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

0,75 euros, no valor mais elevado desde

0,788 euros nas primeiras negociações da sessão

Em bolsa, a Martifer avança 1,35% paramaio de 2014, tendo chegado a tocar nos. As ações da industrial transacionam no PSI Geral, onde a generalidade das cotadas segue esta sexta-feira com perdas ligeiras. O índice de referência nacional, o PSI-20, desliza 0,15% para 5.322,86 pontos.Em termos de perspetivas futuras, o objetivo é reforçar o perfil exportador na construção metálica e construir a nova doca da West Sea. "Concretizado o objetivo da sustentabilidade económica e financeira", o grupo controlado pelos irmãos Carlos e Jorge Martins "pretende consolidar a trajetória dos últimos anos, com um posicionamento estratégico, claro e objetivo por unidade de negócio", afirma a Martifer.

Na atividade fundacional da construção metálica, a estratégia passa por "procurar oportunidades em linha com o desígnio do reforço do perfil exportador do grupo, potenciando a capacidade industrial em Portugal para os mercados externos onde a Martifer está presente".