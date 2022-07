Mercados britânicos aliviados depois de 3 anos de queda

Três anos de Boris Johnson à frente do governo do Reino Unido significaram uma perda de 8% nos principais índices bolsistas britânicos (FTSE 100 e FTSE 250). A contribuir para este saldo negativo estiveram as perspetivas económicas menos risonhas do pós-Brexit e os escândalos que se foram vivendo por terras de Sua Majestade, Isabel II.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...