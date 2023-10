Mesmo com juros altos, Portugal sai do grupo dos mais endividados

O ministro das Finanças, Fernando Medina, vai contar com um contributo nulo dos certificados de aforro e do Tesouro para o Orçamento do Estado para 2024.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fatura com juros da dívida pública vai voltar a agravar-se no próximo ano. Vão ser mais de 7,1 mil milhões de euros a entregar aos grandes investidores, um fator que impede que o país consiga diminuir ainda mais a dívida. Ainda assim, com a ajuda do crescimento económico e do saldo primário, o ministério das Finanças conta quebrar, já no próximo ano, a barreira de 100% do produto interno bruto (PIB).

...