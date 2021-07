Meta de lucro da EDP a 470 milhões de distância

A EDP vai ter de lucrar pelo menos 470 milhões de euros no segundo semestre para atingir a meta de ter um resultado líquido recorrente acima de 800 milhões de euros este ano. Esse é um objetivo que foi reafirmado no comunicado de apresentação dos resultados do primeiro semestre, período em que os lucros recorrentes foram de 326 milhões de euros, menos 15% do que em igual período do ano passado. Faltam assim quase 59% dos resultados.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...