Ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros multado pelo regulador por “insider trading”

Josep Borrell, ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, confirmou esta quarta-feira, 10 de Outubro, que foi multado pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), a entidade reguladora do mercado de capitais, por uso de informação privilegiada – "insider trading" - numa operação com acções da Abengoa.





De acordo com uma nota publicada pelo próprio ministro, em causa está à venda de 9.050 euros em acções da Abengoa, no período em que Borrell era membro do conselho de administração da empresa espanhola.