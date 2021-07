Montepio vende a sua participação na Almina Holding por 67 milhões de euros

uma empresa portuguesa dedicada à extração de minério. A empresa afirma na mesma nota que o montante obtido com esta operação se traduz num "impacto favorável nos rácios de capital do Banco Montepio, estimado em base proforma no final do primeiro trimestre de 2021, de 7 pontos base no rácio 'Common Equity Tier' 1 e 9 pontos base no rácio de Capital Total, em ambos os casos traduzindo a diminuição dos ativos ponderados pelo risco, tendo o impacto no resultado líquido de 2021 sido nulo".



No primeiro trimestre deste ano, o Banco Montepio registou prejuízos de 15,9 milhões de euros, o que compara com lucros de 5,4 milhões no mesmo período do ano passado.



O banco afirma que a "a concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de contínua redução de ativos não estratégicos e constitui uma das medidas de aumento dos rácios de capital conforme previsto no Plano de Financiamento e Capital".



A empresa afirma na mesma nota que o montante obtido com esta operação se traduz num "impacto favorável nos rácios de capital do Banco Montepio, estimado em base proforma no final do primeiro trimestre de 2021, de 7 pontos base no rácio 'Common Equity Tier' 1 e 9 pontos base no rácio de Capital Total, em ambos os casos traduzindo a diminuição dos ativos ponderados pelo risco, tendo o impacto no resultado líquido de 2021 sido nulo".No primeiro trimestre deste ano, o Banco Montepio registou prejuízos de 15,9 milhões de euros, o que compara com lucros de 5,4 milhões no mesmo período do ano passado.O banco afirma que a "a concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de contínua redução de ativos não estratégicos e constitui uma das medidas de aumento dos rácios de capital conforme previsto no Plano de Financiamento e Capital".

banco destaca também que a constituição de imparidades e provisões no valor de 37,2 milhões de euros contribuiu para os prejuízos trimestrais, que "evidenciam o impacto do contexto pandémico e que determinou uma redução expressiva dos níveis de atividade económica em geral e do negócio bancário em particular".



No final do primeiro trimestre o banco tinha 3 mil milhões de euros em moratórias concedidas às famílias e empresas no âmbito da pandemia de covid-19, totalizando 37.000 contratos. Nos principais indicadores dos resultados líquidos, a margem financeira desceu dos 62,2 milhões de euros registados em março de 2020 para os 57,9 milhões nos primeiros três meses deste ano.



O Banco Montepio vendeu toda a sua participação na Almina Holdings, que correspondia a 19% do total, por 67 milhões de euros, como parte de uma estratégia de venda dos ativos não estratégicos e aumento dos rácios de capital, de acordo com o comunicado enviado nesta quinta-feira à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).No total, o banco português informa que alienou todas as 9.500 ações ordinárias que detinha na Almina,Entre janeiro e março, o