Moody's e Standard & Poor's baixam “rating” da dívida da Turquia

As agências Moody's e Standard & Poor's baixaram este sábado o “rating” da dívida soberana da Turquia perante a queda da lira e a política económica do país, noticiou o diário turco Hürriyet.

"Decidimos baixar a qualificação da divida soberana [da Turquia] a longo prazo em moeda estrangeira de BB- para B+ e de longo prazo em moeda local de BB- para BB", disse, em comunicado, a Standard & Poor's, citada pelo Hürriyet.

Com o novo 'rating' a agência indicou que a compra de dívida soberana da Turquia é um negócio inseguro e especulativo, com uma avaliação dos riscos com perspectiva ("Outlook") "estável", não prevendo mudar a nota nos próximos 12 meses.