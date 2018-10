Netflix sobe quase 6% após lucros e novas subscrições

A empresa norte-americana conseguiu mais do que triplicar os lucros no terceiro trimestre. Além disso, surpreendeu o mercado ao conquistar 7 milhões de novos subscritores, quando a previsão média apontava para um crescimento de 5,2 milhões de novos clientes.

A norte-americana Netflix conquistou 7 milhões de novos subscritores entre Julho e Setembro, mais um terço do que a expectativa de Wall Street. E conseguiu mais do que triplicar os lucros neste período. Os bons resultados estão a animar as acções, ao aliviarem os receios dos investidores de que a empresa estaria a enfrentar um abrandamento do crescimento.

Os títulos da Netflix estão a subir 5,97% para 367,09 dólares - mas já chegaram a avançar 9,70% para 380 dólares. Isto marca uma reviravolta face aos últimos três meses, quando os investidores viram as acções cair 14% depois de a empresa ter falhado as metas de crescimento previstas em Wall Street. De acordo com a Reuters, pelo menos oito corretoras subiram o preço-alvo da acção após os resultados trimestrais.



"A questão no final do segundo trimestre era se essa falha era uma excepção ou um sinal de um abrandamento mais prolongado", disse Jim Nail, analista da Forrester Research, citado pela Reuters. "Com estes resultados, acabou por se provar que foi uma excepção", acrescentou o analista.

De acordo com as contas divulgadas na noite desta terça-feira, 16 de Outubro, a base de clientes da Netflix aumentou para 137 milhões a nível global, confirmando a sua posição enquanto maior serviço de streaming do mundo. O aumento de 7 milhões de novos clientes no terceiro trimestre superou a estimativa média dos analistas de 5,2 milhões.

O aumento acima das expectativas de novas subscrições deve-se, sobretudo, à aposta da empresa norte-americana em nova programação. Uma aposta que vai continuar, uma vez que a Netflix vai investir mais de 8 mil milhões de dólares em programas de entretenimento.

Numa carta enviada aos accionistas, a Netflix disse que registou um "crescimento forte em todos os mercados, incluindo a Ásia". A empresa excedeu as previsões tanto nos EUA, como nos mercados internacionais. Enquanto do outro lado do Atlântico conquistou 1,1 milhões de novos subscritores – a estimativa era de 674 mil – o negócio internacional ganhou quase 5,9 milhões, face à projecção média de 4,5 milhões.

Para o trimestre actual, a Netflix prevê adicionar 1,8 milhões de novos clientes nos EUA e 7,6 milhões nos mercados internacionais.

Quanto ao resultado líquido, a empresa registou um lucro de 402,8 milhões de dólares, ou 89 cêntimos por acção, no terceiro trimestre terminado a 30 de Setembro, acima dos 129,6 milhões de dólares, ou 29 cêntimos por acção, no período homólogo. A estimativa média dos analistas era de 68 cêntimos por acção, de acordo com a Refinitiv.

As receitas totais subiram para 4 mil milhões de dólares, ficando em linha com a projecção média dos analistas. No mesmo período do ano anterior, as receitas foram de 2,98 mil milhões de dólares.