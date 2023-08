Nordea AM: “O papel do gestor de ativos na transição não é evitar setores críticos”

Rejeitando classificar os investimentos da Nordea Asset Management (NAM) como “verdes” ou “não verdes”, Harry Granqvist, analista sénior de investimentos responsáveis, sublinha a preferência da gestora de ativos por empresas “bem posicionadas para cumprir a agenda da descarbonização” do mundo real, por oposição ao “falso conforto” do que chama “descarbonização do portefólio”. E deixa um aviso: com a atual trajetória de redução de emissões não será possível chegar à neutralidade carbónica a meio do século.

