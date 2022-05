Nordea Asset Management inaugura hub em Portugal e está a contratar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A gestora de ativos Nordea Asset Management (NAM) abriu um "hub" em Lisboa, dizendo que pretende fazer da capital portuguesa um "centro internacional chave" para a atividade e um ponto de referência e localização estratégica para servir os clientes no sul da Europa e América Latina.



Localizado no parque de escritórios da Quinta da Fonte, em Oeiras, o escritório já conta com uma equipa de cerca de 40 pessoas. Ao longo de 2022, a firma pretende recrutar pessoal para uma série de cargos que abrangem operações, tecnologia, marketing, gestão de produtos e outras funções de apoio empresarial.





"Nos últimos três anos, a Nordea Asset Management tem gozado de uma expansão internacional muito forte. Para apoiar o nosso desenvolvimento contínuo, foi fundamental internacionalizar ainda mais toda a nossa cadeia de valor de gestão de ativos. Depois de avaliar várias opções, escolhemos Portugal - e Lisboa em particular - como a plataforma para apoiar a nossa crescente presença global", explica Christophe Girondel, CEO em Portugal.





Além de impulsionar o crescimento no mercado português, a nova sucursal pretende igualmente responder à necessidade do gestor de ativos de aceder a talentos para apoiar a sua expansão internacional.

"Descobrimos que Portugal, membro da União Europeia, oferece muitos trunfos, tais como uma grande reserva de talentos com um elevado nível de conhecimentos de língua inglesa, graças a universidades de renome, um crescente ecossistema fintech e um acesso fácil a partir de outros locais-chave europeus e da América Latina", referiu ainda o diretor global de distribuição da Nordea Asset Management.



Com 273 mil milhões de euros em ativos sob gestão, a gestora oferece a investidores de todo o mundo exposição a um vasto conjunto de soluções de investimento geridas ativamente, abrangendo todas as classes de ativos e concebidas para proporcionar retornos estáveis a longo prazo.