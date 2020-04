Norte-americana Gilead dispara em bolsa com resultados no combate à covid-19

A Gilead Sciences, uma empresa norte-americana da indústria farmacêutica, viu a sua cotação disparar na pré-negociação depois de um grupo de doentes em Chicago ter mostrado rápidas melhorias depois de lhes ter sido administrado um fármaco da autoria desta empresa.





A Gilead já chegou a valorizar 16,41% fora das horas normais de negociação, tendo fechado a última sessão com uma subida de 2,56% para os 76,54 dólares, o que equivale a uma capitalização bolsista de mais de 96 mil milhões de dólares, ou seja cerca de 90 mil milhões de euros. Desta forma, espera-se que esta sexta-feira, após a abertura, ultrapasse a fasquia dos 100 mil milhões de dólares em valor de mercado.





O relato que dá conta dos resultados foi divulgado na publicação médica Stat, que cita um vídeo feito por um investigador da Universidade de Chicago que está a testar a eficácia do fármaco remdesivir no tratamento do coronavírus. Este investigador reportou que a maioria dos pacientes deixou os cuidados do hospital, registando duas mortes.





A solução da Gilead é uma das que está a captar mais atenção, sendo que o objetivo é estudar a reação em 4.000 pacientes, que apresentem um estado severo a moderado de saúde. Em Chicago deram entrada 125 pacientes, a maior parte em estado crítico, explica a Start, citada pela Bloomberg. Os testes já estão a ser realizados desde fevereiro, o pico da epidemia na China.