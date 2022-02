Nos mandata sindicato bancário para emitir dívida sustentável

Leia Também Depois da Caixa e BCP, Crédito Agrícola também avança com emissão de dívida sustentável

A Nos vai emitir dívida sustentável. A telecom portuguesa mandatou um sindicato bancário liderado pelo Deutsche Bank, que será o agente estruturante, para uma colocação de obrigações ligadas à sustentabilidade, avança a Bloomberg esta quarta-feira.A operadora liderada por Miguel Almeida (na foto) escolheu ainda o BBVA, CaixaBank, CaixaBI, Deutsche Bank, Mediobanca, Millennium BCP, Santander e o Société Générale para serem ‘active bookrunners’.De acordo com a agência, a Nos pretende financiar-se em 300 milhões de euros com obrigações a cinco anos, recorrendo assim a estes bancos para organizarem uma série de conversas com investidores. Não há data fechada para a operação, mas esta deverá acontecer nos próximos dias.A Bloomberg indica que esta série de reuniões com investidores tem início esta quarta, 2 de fevereiro, citando uma fonte com conhecimento do tema. Nesta altura, as ações da Nos estão a ceder 0,34%, com os títulos a cotar nos 3,49 euros.A Nos prepara-se assim para se juntar a um grupo cada vez maior de empresas portuguesas que estão a entrar no mercado de dívida verde.